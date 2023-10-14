Haberler Gündem GSB yurt personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı | 2023 E-Devlet KYK 1453 yurt memuru alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Gözler GSB yurt personeli alımı sonuçlarında! 2023 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 1453 sözleşmeli yurt personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruları 6 Ekim'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren KYK yurt personeli alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2023 GSB 1453 yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı... Habertürk Giriş: 14.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:06 facebook

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GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında görevlendirilmek üzere 1453 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruları 6 ile 10 Ekim günleri arasında alınan KYK yurt personeli alımı başvuru sonucu için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adyalar GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçları sorgulama işlemini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte şte 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesine ilişkin detaylar...

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GSB BİN 453 YURT PERSONELİ ALACAK Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapacak. Konuya ilişkin Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.