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Haberler Dünya SON DAKİKA: Guatemala'da aşı karşıtı köylüler sağlık çalışanlarını alıkoydu!
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Guatemala'da aşı karşıtı köylüler sağlık çalışanlarını alıkoydu!

Guatemala basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Alta Verapaz eyaletinde bulunan bir köyde koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyen köylüler, aşı için gelen sağlık çalışanlarının 7 saat boyunca alıkoydu

SON DAKİKA: Guatemala'da aşı karşıtı köylüler sağlık çalışanlarını alıkoydu!
Aşı karşıtı köylüler sağlık çalışanlarını alıkoydu!
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AA

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak istemeyen köylüler, aşı için gelen sağlık çalışanlarını alıkoydu.

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Alta Verapaz eyaletine bağlı Nahuila kasabasında, aşı karşıtı köylüler, bölgeye gelen aşı ekibini 7 saat boyunca alıkoydu.

Kent Sağlık Dairesi Müdürü Gabriel Sandoval, köy sakinlerinin daha önce de aşı olmayı reddettiğini belirterek, "İlk kez böyle bir tepkiyle karşılaştık. Kabul etmeme hakları vardır ancak aşı olmama sorumluluğunu üstlenen bir belgeyi doldurmaları gerek." ifadesini kullandı.

Polis ve yerel yetkililerin görüştüğü köylüler, sağlık çalışanlarının getirdiği 50 doz aşıyı imha ettikten sonra 11 kişilik ekibi serbest bıraktı.

Guatemala'da şimdiye kadar salgın nedeniyle 13 bin 750 kişi hayatını kaybetti, 566 bin 636 vaka tespit edildi.

Orta Amerika ülkeleri içinde Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Guatemala, bugüne kadar halkın yüzde 25'ine ilk doz, yüzde 14'üne de ikinci doz aşı yapabildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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