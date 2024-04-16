Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı
Ceyda Düvenci'ye, radyocu sevgilisi Güçlü Mete'den romantik doğum günü mesajı
Ceyda Düvenci ile radyo sunucusu Güçlü Mete'nin ilişkileri, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.
Son olarak Güçlü Mete, sosyal medyadan sevgilisi Ceyda Düvenci'nin bir fotoğrafını paylaşıp; "Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan'da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim" notuyla Düvenci'nin doğum gününü kutladı.
Ceyda Düvenci, sevgilisini bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak gönderinin altına, "Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu.