Guingamp - Toulouse maçı ne zaman?

Guingamp ve Toulouse, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Guingamp son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Toulouse, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 129 kodlu maçı oynayanlar; Guingamp galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Toulouse galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Guingamp son hafta oynanan Angers maçında 1-1 berabere kaldı.

Toulouse, Metz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Guingamp, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Guingamp, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Toulouse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toulouse, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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