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Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak

Gül Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal ile evliliğinin 48'inci yılını kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Gül Sunal, "Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak" ifadelerini kullandı

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  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    Gül Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile 1975'te evlendiği ve 3 Temmuz 2000'de ani bir şekilde kaybettiği eşi Kemal Sunal'ı evlilik yıl dönümlerinde andı.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    "BU BÖYLE YARIM KALMAYACAK"

    66 yaşındaki Gül Sunal, yayımladığı gönderisinde "Tanıştığımız günlerde popüler olan şarkı bizim şarkımız oldu. Kemal İstanbul'da ben Ankara’da... Elbet bir gün buluşacağız... Bu böyle yarım kalmayacak. Ben hala o şarkıyı söylüyorum. 30 Nisan 1975... Saat 13.15" ifadelerine yer verdi. 
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    "HERKESİ TELEFONLA ÇAĞIRDI"

    Kemal Sunal'dan Ali adında bir oğlu ve Ezo adında bir kızı bulunan Gül Sunal, eşi hakkında merak edilenleri 'Kemal, Hadi Gel Bi Kahve İçelim' kitabında kaleme alan Gül Sunal, usta sanatçının misafir ağırlamayı çok sevdiğini söylemişti.

    Samimi açıklamalarda bulunan Sunal, "Misafir yoksa bile icat ediyordu. Herkesi telefon edip çağırırdı. Bizim evde yenilsin, içilsin ama bir yere gitmesin isterdi" diye konuşmuştu.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    "YILDIZ OYUNCU GİBİ YAŞAMIYORDU"

    Gül Sunal, herkes gibi normal bir ev hayatı yaşadıklarına işaret ederek, "Kemal'i kaybettikten sonra genç bir hanım 'Kemal Sunal starlığını evde nasıl yaşıyordu?' diye sordu. Cevap veremedim çünkü star gibi yaşamıyordu. Sofrada hepimiz birlikte olurduk. Özellikle kahvaltı ve akşam yemeklerini mutlaka sofrada isterdi" demişti.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    "HAKİKİ BİR TÜRK AİLESİ BABASIYDI"

    Çeyrek asır evli kaldığı eşinin aynı zamanda ciddi bir karaktere sahip olduğundan bahseden Sunal, şunları kaydetmişti: Çok disiplinli ve çok titizdi. Hakiki bir Türk ailesi babasıydı. Benim babam neyse Kemal de oydu. Evde son sözü Kemal söylerdi, buna rağmen çok eğlenceli bir babaydı. Çocuklarla çok oyun oynardı, çok güzel zaman geçirirlerdi. Bazen hangisi baba, hangisi çocuk onu karıştırırdık. Çünkü o yerde de yuvarlanırdı, boğuşur, güreşirdi ama yine son sözü Kemal söylerdi. Çocuklar babadan korkmak, çekinmek dışında onu sayardı. Bu korku değil ama onu üzmemek için onun söyledikleri sözü mutlaka yerine getirirlerdi.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    "KEMAL'E MİNNETTARIM"

    Gül Sunal, çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal'ın da birçok yönden babalarına benzediğini dile getirerek, "Kemal'e minnettarım. Çünkü çok güzel mesajlar vermiş çocuklara. Küçük mesajlar ama onları saygın yapan, hayatlarına çok güzel kapılar açan mesajlar. Kemal öğüt hiç vermezdi. Sadece bir öneri, belki bir bakış, bir duruş ya da bir kitap tavsiyesiyle çözerdi işi. Ne yapmamız gerektiğini, her şeyi bize yaşayarak gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    "PARAYI SIKINTIDAN SAYMIYORUM"

    Sunal, birçok kez maddi sıkıntı yaşamalarına rağmen her zaman eşinin yanında olmaya çalıştığına işaret ederek, "Ben asla parayı sıkıntıdan saymıyorum. Para her zaman kazanılır. Onun dışında da güzel bir hayatımız vardı. Mutlu insanlardık. Kemal'in içinde tabii ki sancılı bir süreç vardı ama bunları yansıtmazdı. Yani işini eve getirmezdi Kemal. Dışarıda ne yaşarsa yaşasın, eve geldiğinde bambaşka oluyordu" demişti.

    Gül Sunal, eşinin ülkesini çok seven, eğitime ve gençlere çok önem veren biri olduğunun da altını çizmişti.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    KEMAL SUNAL HAKKINDA

    Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal'dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal, Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Akrep burcu olan Kemal Sunal, 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etti.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    Sanat hayatına 'Zoraki Tabip' adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra Pendik Tiyatrosu'nun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal, yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanıştı.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda da görev aldı. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başladı.

    Türk sinemasında 'İnek Şaban' tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal, komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynadı.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edildi. Kemal Sunal kendisini, "Çok az konuşan, soğuk bir adamım" diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi aldı.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    1944'te İstanbul'da doğan Kemal Sunal, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En Başarılı Erkek Oyuncu ödülü alan Kemal Sunal, değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam'da taht kurdu.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal, ayrıca 'Hababam Sınıfı' serisi ile akıllarda kalmayı başardı. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal, 1974 yılında Gül Sunal ile evlenerek, Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip oldu.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda gösterime girmiş ancak Kemal Sunal, hiçbir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamadı. Kemal Sunal, 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tekrar okuyarak 1995 yılında mezun oldu. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal, yüksek lisans tezini "Komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi" olarak oluşturdu.
  • Gül Sunal'dan duygulandıran evlilik yıl dönümü mesajı: Bu böyle yarım kalmayacak - Magazin haberleri

    Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini 'TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü' adlı bir kitapta toplayarak, yayınladı. Kemal Sunal, hayatı boyunca 82 filmde rol aldı.

    3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' adlı filmlerin çekimi için Trabzon'daki çekime gitmek üzere uçağa binmeden öncesinde kalp krizi geçiren Kemal Sunal, ardından vefat etti.

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