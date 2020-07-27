Gül Yağı; kozmetik ürünlerde kullanılan ve asırlardır faydaları ile birçok alanda önemli yer tutan bir popülerliği vardır.

Gül yağı; zeytinyağı ve badem yağı gibi diğer yağlarla da karışım yapılarak uygulanması halinde cilt için oldukça faydalı olmaktadır.

Gül Yağının Faydaları