Gül Yağı; kozmetik ürünlerde kullanılan ve asırlardır faydaları ile birçok alanda önemli yer tutan bir popülerliği vardır.
Gül yağı; zeytinyağı ve badem yağı gibi diğer yağlarla da karışım yapılarak uygulanması halinde cilt için oldukça faydalı olmaktadır.
Gül Yağının Faydaları
- Gül yağını cilde haricen uygulamak; cildin gerginliğini sağlamada ve sıkılaşmasında önemli bir etki oluşturur.
- Gül yağı bazı alerjik cilt hastalıklarında da etkili olmaktadır.
- Antiseptik özelliği bulunan gül yağı ciltte oluşan bakterilerin ve mikropların giderilmesini sağlamada yardımcıdır.
- Ciltte oluşan açık yaralara da fayda sağlamaktadır.
- Ciltte güneş ve doğum nedeniyle oluşan lekelerin giderilmesine de etkili olarak; azalmasına yardımcı olur.
- Yatmadan önce cilde gül yağı sürmek sabaha; cildin canlı olarak hazırlanmasını sağlar.
- Gül yağı cildin elastikiyetini sağlar ve esneklik kazandırır.
- Yüzdeki yorgunluk izlerini siler ve gerginliğinizi alır.
- Makyaj temizlemek için de gül yağından faydalanabilmeniz mümkündür.
- Gül yağı ile masaj yapmak cildi nemlendirecektir.
- Egzama hastalığı olanlarda; gül yağı kullanmak kaşıntıyı giderecektir.
- Hamilelikte oluşan çatlakların giderilmesinde fayda sağlar.
- Saçların canlanması için de gül yağı kullanılabilir.
- Koku niyetine boyun altına sürebilirsiniz.
- Koltuk altlarına sürerek ter kokusundan kurtulabilirsiniz.
- Emziren anneler için meme çatlaklarına da fayda sağlamaktadır.
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