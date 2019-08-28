Ömür Gedik, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

— Ömür Gedik (@omurgedik) August 27, 2019

"KİM KİMİ DÜZELTECEK"

Gedik'in tepki çeken şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi:

"Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa daha iyiye gideriz. Bize ne başkasının ne giydiğinden? Ne yediğinden? Nerede kiminle olduğundan? Kadın kadını neden sorgular? Kıyafet seçimini neye ne kadar anlatır? Neden tene bakar insanlar? Neden bez parçası kadardır 'namus' neden yargılar kadın kadını özellikle? Her gün bir kadın ölüyor bu ülkede. Daha yeni öldü hem de kızının gözleri önünde kanlar içerisinde! Şort ne? Kime göre uygun ya da değil? Kim kimi düzeltecek!"