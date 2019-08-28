Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, Twitter'da "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" diye yazdı. Gedik'in şort boyu ile ilgili paylaşıma kısa sürede binlerce yanıt geldi.

— Ömür Gedik (@omurgedik) August 27, 2019

Gedik, "şort boyu" ile ilgili bu yorumuna gelen eleştiriler üzerine "yerine göre giyinmeyi tartışalım" dedi ve bir fotoğraf paylaşarak, "Şehir içinde şöyle gezenler var. Şort ok ama doz aşımına karşıyım... Ne var bunda diyenleri bir görelim bakalım" diye yazdı.

Gedik, şöyle devam etti: "Ülkenin en rahat giyinen kadınlarından biri olarak bu linci yemem de sağlam ironi oldu.... Ama yine tekrarlıyorum; yerine göre giyinmekten bahsetmiştim, şehir içinde teşhirci şortlar giyenlerdi hedefim. Üstünüze alınmayın". Gedik daha sonra paylaştığı video ile "yerine göre giyinmek gerektiği" düşüncesini yineledi.

YORUM YAĞDI

Twitter kullanıcıları Gedik'i kısa sürede "mention" yağmuruna tuttu. Gedik'i reklam yapmakla eleştirenler olduğu gibi kılık kıyafet konusunda söylediklerine karşı çıkanlar da şöyle yanıtlar verdi:

- Yine bir kadının bir kadına psikolojik şiddeti. Yıl 2019 hala herkesin istediği şeyi giyebileceğini ve bunu eleştirmeye hakkınız olmadığını öğrenemediniz.

- Bir kadına, kadın hakları konusunda ders vermekten, "sanane, isteyen istediğini giyer, sana mı kaldı şort ölçüsü almak yahu" demekten nefret ediyorum. Neyse demeyeceğim...

- Avm kılık kıyafet yönetmeliği!

- Gündemde bu kadar üzücü taciz, cinayet haberi varken bir kadin olarak kadinlarin giyimini elestirmen... Yazik size.

FATİH ALTAYLI YAZDI

Ömür Gedik'in bu görüşlerini Habertürk yazarı Fatih Altaylı da köşesine taşıdı. Altaylı, "Kıyafet zaptiyesi" başlıklı yazısında şöyle yazdı:

Vay Ömür vay.

Seni herhalde bir 25 yıldır tanırım.

Hürriyet’te önce yönetici asistanı, sonra gazeteci olduğun zamanlardan.

Sonra şarkıcı oldun, sonra ünlü oldun.

Hayvan hakları için güzel şeyler yaptın.

Herkes de bu konuda seni destekledi.

Bakıyorum da şimdi de “Kılık kıyafet bekçiliğine” soyunmuşsun.

Bildiğimiz meziyetlerin arasında bu yoktu.

Nereden esti, kimin nereye hangi kıyafetle gideceğine karar verme yetkisini kendine vermen!

Hangi gerekçe ile “Kıyafet zaptiyesi” ilan ettin kendini.

Bunlardan yeterince vardı zaten.

Bir eksiklik hissetmiş olamazsın.

Ne oldu hakikaten Ömür.

Vahiy mi geldi?