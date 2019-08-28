Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin

Ömür Gedik'in şort boyu paylaşımları gündem oldu

HABERTURK.COM

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik'in "Bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" şeklindeki tweet'i kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılar Gedik'e "İsteyen istediğini giyer" yanıtını verirken Gedik, "Yerine göre giyinmek gerek" diyerek paylaşımının arkasında durdu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da durumu "kıyafet zaptiyeliği" olarak niteledi

ömür gedik

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, Twitter'da "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar" diye yazdı. Gedik'in şort boyu ile ilgili paylaşıma kısa sürede binlerce yanıt geldi.

Gedik, "şort boyu" ile ilgili bu yorumuna gelen eleştiriler üzerine "yerine göre giyinmeyi tartışalım" dedi ve bir fotoğraf paylaşarak, "Şehir içinde şöyle gezenler var. Şort ok ama doz aşımına karşıyım... Ne var bunda diyenleri bir görelim bakalım" diye yazdı.

Gedik, şöyle devam etti: "Ülkenin en rahat giyinen kadınlarından biri olarak bu linci yemem de sağlam ironi oldu.... Ama yine tekrarlıyorum; yerine göre giyinmekten bahsetmiştim, şehir içinde teşhirci şortlar giyenlerdi hedefim. Üstünüze alınmayın". Gedik daha sonra paylaştığı video ile "yerine göre giyinmek gerektiği" düşüncesini yineledi.

YORUM YAĞDI

Twitter kullanıcıları Gedik'i kısa sürede "mention" yağmuruna tuttu. Gedik'i reklam yapmakla eleştirenler olduğu gibi kılık kıyafet konusunda söylediklerine karşı çıkanlar da şöyle yanıtlar verdi:

- Yine bir kadının bir kadına psikolojik şiddeti. Yıl 2019 hala herkesin istediği şeyi giyebileceğini ve bunu eleştirmeye hakkınız olmadığını öğrenemediniz.

- Bir kadına, kadın hakları konusunda ders vermekten, "sanane, isteyen istediğini giyer, sana mı kaldı şort ölçüsü almak yahu" demekten nefret ediyorum. Neyse demeyeceğim...

- Avm kılık kıyafet yönetmeliği!

- Gündemde bu kadar üzücü taciz, cinayet haberi varken bir kadin olarak kadinlarin giyimini elestirmen... Yazik size.

FATİH ALTAYLI YAZDI

Ömür Gedik'in bu görüşlerini Habertürk yazarı Fatih Altaylı da köşesine taşıdı. Altaylı, "Kıyafet zaptiyesi" başlıklı yazısında şöyle yazdı:

Vay Ömür vay.
Seni herhalde bir 25 yıldır tanırım.
Hürriyet’te önce yönetici asistanı, sonra gazeteci olduğun zamanlardan.
Sonra şarkıcı oldun, sonra ünlü oldun.
Hayvan hakları için güzel şeyler yaptın.
Herkes de bu konuda seni destekledi.
Bakıyorum da şimdi de “Kılık kıyafet bekçiliğine” soyunmuşsun.
Bildiğimiz meziyetlerin arasında bu yoktu.
Nereden esti, kimin nereye hangi kıyafetle gideceğine karar verme yetkisini kendine vermen!
Hangi gerekçe ile “Kıyafet zaptiyesi” ilan ettin kendini.
Bunlardan yeterince vardı zaten.
Bir eksiklik hissetmiş olamazsın.
Ne oldu hakikaten Ömür.
Vahiy mi geldi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seren Serengil eşi Yaşar İpek için tedbir kararı aldırdı - Magazin haberleri 2019
MAGAZİN"Hamile eşine şiddet uyguladı"
Reynmen Berrin Keklikler ile sevgili mi? Berrin Keklikler kimdir, nereli kaç yaşında?
MAGAZİNReynmen Berrin Keklikler ile sevgili mi?
Doğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı
MAGAZİNTatlıses'in gözyaşları
Neslihan Doğrusöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Neslihan Doğrusöz hayatı
MAGAZİNNeslihan Doğrusöz kimdir?
Alpaslan Özmol'dan 'ölmedim' çığlığı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Sakin olun, ölürsem haber vereceğim'
Hande Ünsal: Ben bu işin işçiliğini yapıyorum
MAGAZİN'Ben bu işin işçiliğini yapıyorum'
Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNUsta müzisyen hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz: Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum
MAGAZİN'Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum'
Son dakika... İrem Derici'ye 'tacizci' şoku!
MAGAZİNİrem Derici'ye 'tacizci' şoku!
Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı
MAGAZİNÜnlü şarkıcı mutfakta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X