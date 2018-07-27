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Kavga anında duyuldu. Gülben Ergen olayın sitedeki dedikodusever komşulardan yayıldığını öğrenince çok sinirlendi. Instagram’da komşularının çocukları ile fotoğrafını paylaştı, altına da manidar bir yazı paylaştı: “Komşuluk böyle bir şey işte. Masallarımızda hep iyi yürekli kahramanlarımız var. Ve kötü kalplileri hep yeniyorlar.”