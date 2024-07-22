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        Haberler Bilgi Gündem Gülbin Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Gülbin Tosun hayatı ve kariyeri

        Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun hayatı ve kariyeri

        Türkiye'nin ünlü haber spikerlerinden biri olan Gülbin Tosun'un hayatı merak ediliyor. Bu zamana kadar birçok kanalda çalışmış Tosun, uzun yıllardır NOW TV'de haberi spikerliği yapıyor. İşte, Gülbin Tosun hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:51
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        NOW TV'nin haberi spikerlerinden biri olan Gülbin Tosun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1977 yılında doğan Tosun, bu zamana kadar birçok kanalda sunuculuk ve spikerlik yaptı. Peki, Gülbin Tosun kimdir? İştei Gülbin Tosun hayatı ve kariyeri...

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        GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

        10 Kasım 1977'de İstanbul'da doğan Gülbin Tosun Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/NOW'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

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        GÜLBİN TOSUN'UN ÇALIŞTIĞI KANALLAR

        2009 yılından beri FOX/NOW'da "Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

        2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

        2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

        2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

        1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

        1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

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