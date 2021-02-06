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Gülden Karaböcek kaç yaşında? Gülden Karaböcek kimdir ve nereli? Gülden Karaböcek evlilikleri

Gülden Karaböcek şarkıları İbo Show'a konuk olması nedeniyle araştırılıyor. 1967'de müzik piyasasına giren Gülden Karaböcek Dilek Taşı şarkısıyla asıl şöhretini kazanmıştır. Peki, Gülden Karaböcek kimdir? Gülden Karaböcek kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında...

Gülden Karaböcek kaç yaşında? Gülden Karaböcek kimdir ve nereli? Gülden Karaböcek evlilikleri

Gülden Karaböcek İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri olması nedeniyle araştırılıyor. Şarkılarında aşk acısı ve ayrılık temasına sıkça yer verdiği için Hüzün Kraliçesi olarak anılan Gülden Karaböcek merak ediliyor. Gülden Karaböcek aynı zamanda özel hayatı ile de uzun bir müddet gündemde yer almıştır. Peki Gülden Karaböcek kaç yaşında? Gülden Karaböcek kimdir ve nereli? Gülden Karaböcek evlilikleri...

GÜLDEN KARABÖCEK KAÇ YAŞINDA? GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

Saniye Gülden Göktürk, ya da bilinen adıyla Gülden Karaböcek 4 Kasım 1953 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Arabesk ve fantezi müziğin ilk isimlerinden olup müzik kariyeri boyunca pek çok tarzı denemiş ancak asıl ününü fantezi şeklinde tanımlanan kendine özgü arabesk şarkılarından kazanmıştır. Orijinal adı Saniye Gülden Göktürk olan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi aldı. Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu: "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti. İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kanalı ile alarak resmileştirdi.

EVLİLİKLERİ

Halen İstanbul-Beylikdüzü'nde yaşamakta olup, Atilla Alpsakarya ile yaptığı 12 Eylül 1975 tarihli ilk evliliğinden 14 Haziran 1979 doğumlu Alpay adlı bir erkek çocuk ile Recep Armağan Düzgit ile 16 Ağustos 1986 tarihinde yaptığı ikinci evliliğinden 27 Şubat 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuk annesidir.

KARİYERİ

70'li yıllarda Anadolu Pop Folk olarak adlandırılan türküler seslendiren Gülden Karaböcek, o dönem ayrıca "Yaralı Kalp", "Anca Beraber Kanca Beraber", "Taka Taka", "Dur Bırakma Beni" gibi aranjmanları başarıyla seslendirdi. "Non Ce N'est Pas Fini" nin Türkçe sözlüsü Dur Bırakma Beni adlı şarkıda Gülden Karaböcek'e vokalde Nilüfer ve Füsun Önal eşlik eder. Gülden Karaböcek, o dönem Onno Tunç, Norayr Demirci, Esin Engin, Süheyl Denizci Orkestrası gibi başarılı müzisyenlerle birlikte çalıştı.

Gülden Karaböcek, 70'li yılların ilk yarısında Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Mevlüt İhsani gibi ozanların eserlerini başarıyla seslendirir. Arif Sağ, Selahattin Bölük, Yücel Paşmakçı, Bedir Çağlayan gibi Türk Halk Müziği'nin duayenleriye çalışmıştır. Karaböcek'in bu dönem Şah Plak'tan yayınlanan çalışmaları Anadolu Pop-Folk olarak adlandırılmakla birlikte bazıları Progressive rock ve funky öğeler de içerir.
1975-1976 döneminde, Elenor'un bir diğer sanatçısı olan ve tıpkı kendisi gibi yeni yeni şöhretle tanışan Ferdi Tayfur'un bestelerinden etkilenerek, sanatçının arabesk tarzdaki "Bana Gerçekleri Söyle", "Akşam Güneşi", "Kır Çiçekleri", "Alıştım", "Çeşme", "Ne Bilirdim ki" gibi ses getiren bazı bestelerine plaklarında başarıyla yer verir. Tüm bu dönemdeki çalışmalarında düzenlemelerine ünlü müzisyen Onno Tunç aranjör olarak imzasını atar. 1977 yılında yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı başrolleri Hülya Koçyiğit, Cemal Gencer ve Orhan Elmas'ın paylaştığı "Sensiz Yaşayamam" adlı sinema filminde Gülden Karaböcek'in "Bahtıma Yanarım" adlı bestesine yer verilir.

Gülden Karaböcek asıl şöhretini 1978 yılında çevirdiği ünlü Dilek Taşı filmi ile kazanmıştır. Hemen arkasından yayınlanan "Dilek Taşı" 45'liği sanatçının 1 numaralı başyapıtını 1978 yılının unutulmaz klasiği olarak zirveye çıkarmıştır. Dilek Taşı filmi ve 45'liği ile yaşadığı başarı, sanatçıya çok daha büyük bir başarının kapısını araladı ve böylece ünlü “Müzik ve Ben” albümü doğdu. 1979 yılında yayınlanan bu albümünde Karaböcek, besteci kimliğini, tüm müzik bilgisini ve yılların duygu birikimini açıkça ve doğal bir şekilde, içinden geldiği gibi ortaya koyarak başta "Sürünüyorum", "Ayrılık Kolyesi", "Kırılsın Ellerim", "Bahtıma Yanarım" ve "Kaybolan Hayaller" olmak üzere hit haline gelen pek çok esere imzasını attı.

1978 (Dilek Taşı),1985 (Duyar mısın Feryadımı, Kenar Mahalle, Hasretinle Yaşanmıyor, Sevsen Ne Olurdu),1986 (Ağlıyorsam Yaşıyorum) yıllarında çektiği 6 adet de sinema filmi vardır. Yaptığı albümler kadar seçme eserlerden oluşturulan nostalji kasetleri de sıkça basılmıştır. Besteci kimliğiyle MESAM ve MÜYORBİR üyesidir.

1984'te dönemin ünlü gazinolarından Çakıl Müzikholünde (Selami Şahin ile birlikte) ve İzmir Fuarı'nda ki Ekici-Över Gazinosunda assolist olarak sahne aldı. Çakıl Gazinosu'nda sahne alırken, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ferdi Tayfur gibi bir döneme damga vuran isimler sahnesini izlemeye gelmiş olup, Zeki Müren ile aynı sahneyi paylaşmıştır. İzmir Fuarı'nda İbrahim Tatlıses, Barış Manço, Belkıs Akkale, Arif Sağ, Sezer Güvenirgil, Ayşe Mine, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra Grubu ve Atilla Arcan gibi birçok ünlü ismi alt kadrosunda bulundurdu. Bülent Ersoy ve Ferdi Tayfur ile birlikte Avrupa turnesine çıkarak Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde konserler verdi. 1987 ve 1988 yıllarında İstanbul Gülhane Parkı'nda büyük katılımların olduğu halk konserleri verdi. Türkiye'nin ilk yerli CD'si Bir Mucize Allahım'ı 1987'de Düzgit Plak etiketiyle çıkardı. Aziz-Jet-Sedef adlı şirket hesabına 5, Düzgit hesabına bir albüm daha çıkardı. Sanatçı, 1968-1987 yılları arasında sırasıyla Pathé, Şah, Elenor, Oscar ve Düzgit plak şirketlerinden 20 adet 45'lik ve 9 adet LP piyasaya sürdü.

Gülden Karaböcek "Kalbime Azap" adlı şarkıda Mabel Matiz'le düet yapmıştır. Bu şarkı 2018 yılında Matiz'in "Maya" adlı albümünde yayınlanmıştır. Gülden Karaböcek, 14 Şubat 2019 da Mabel Matiz'le aynı sahneyi paylaşarak 'Kalbime Azap' adlı şarkıyı birlikte seslendirmişlerdir. Volkswagen Arena’da ki bu konserde Karaböcek yoğun istek üzerine "Dilek Taşı" adlı şarkıyı da seslendirmiştir

16 Ekim 2018 tarihinde Gülden Karaböcek, Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde Cahit Berkay, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz gibi bir döneme damga vurmuş isimlerle aynı sahneyi paylaştı. 'Annemin Şarkılar' adlı konserde Gülden Karaböcek'e sahnede kızı Nur Düzgit eşlik ederek 'Sürünüyorum' adlı şarkıya düet yapmışlardır.

Gülden Karaböcek 18 Ocak 2020'de Büyük Kulüp'te Gönül Yazar, Seyyal Taner, Semiha Yankı, İskender Doğan, Ersan Erdura ile nostaljik Aile Gazinosu konserinde sahne aldı. Şarkılarında aşk acısı ve ayrılık temasına sıkça yer verdiği için Hüzün Kraliçesi olarak anılmaktadır. Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra 2020 yılının Aralık ayında Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı. Sanatçı son albümü üzerindeki çalışmalarını sürdürmekte olup sürpriz albümü beklenmektedir.

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