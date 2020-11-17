Seyircirlere her hafta eğlenceli anlar yaşatan, izleyenlerin kalbinde taht kuran Güldür Güldür Show'un oyuncuları merak ediliyor. Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, seyircilere keyifli anlar yaşatacak. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...
GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter
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