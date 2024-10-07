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        Haberler Televizyon Güldür Güldür Show 12. sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı Show TV'de başlıyor!

        Güldür Güldür Show 12. sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı Show TV'de başlıyor!

        Show TV'de ekranlara gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show'un 12.sezon yayın tarihi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:28
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        Güldür Güldür Show yeni sezon başlıyor
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        Fenomen karakterler ve gündem yaratan skeçler kaldığı yerden devam ediyor. Kahkahanın yıllardır değişmeyen adresi Güldür Güldür Show, yeni sezon ilk bölümüyle 19 Ekim Cumartesi 20.00’de Show TV’de izleyici karşısına çıkacak.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        İşte Güldür Güldür Show’un Yeni Sezon Tanıtımı;

        Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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