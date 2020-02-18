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Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’a bu hafta oyuncu İbrahim Büyükak konuk oluyor.

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güldür Güldür Show’un Tanıtımı: