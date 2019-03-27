Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Sorusunun cevabı belli oldu. Show TV ekranlarının komedi programı Güldür Güldür bu hafta yine izleyicisine eğlenceli dakikalar yaşatacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güldür Güldür Show yeni bölümü 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR 193. YENİ BÖLÜM FRAGMANI