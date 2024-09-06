'Güldür Güldür Show', yeni sezon hazırlıklarına başlandı
SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni sezon tanıtım afişi için bir araya geldi
Ekran yolculuğuna yıllardır kahkahalarla devam eden 'Güldür Güldür Show', 12'nci sezon için kolları sıvadı.
11 sezondur seyircilerin gönlünde taht kuran, yapımını BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni sezonun tanıtım afişi için bir araya geldi.
Ekip olarak kamera karşısında poz veren oyuncuların eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show', yakında SHOW TV'de.
Onur Atilla ile Hasibe Eren