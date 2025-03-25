Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor

Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla bırakıyor.

Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan, Güler Sabancı, 27 Mart'taki Genel Kurul'A son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla katılacak.

Güler Sabancı'nın Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edeceği duyuruldu.

Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul’da seçileceği belirtilirken; Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın getirileceği belirtildi.

Karar KAP'ta da duyuruldu.

GÜLER SABANCI'DAN VEDA MESAJI

Güler Sabancı, konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

1990 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank'ta göreve başlayan Hayri Çulhacı, daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Hayri Çulhacı, yüksek lisans derecesini İşletme dalında ABD’de Northeastern University'den almıştır.

35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.