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        Haberler Bilgi Ekonomi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya devam ediyor: Kaç lot dağıtılacak, fon kullanımı nedir, BIST kodu, hisse fiyatı

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya devam ediyor: Kaç lot dağıtılacak?

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. talep toplama sürecinde ikinci güne geçti. 'GLMRK' kodu ile BIST'te işlem görecek firma, 125 TL hisse fiyatı ile 32 milyon 300 bin lot dağıtacak. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplama süreci ne zaman bitiyor, fon kullanımı nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:48
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        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, talep toplamaya devam ediyor. 8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci 10 Ocak'a kadar sürecek. Firma yatırımcısına toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak. 'GLRMK' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, kazanacağı fonun en büyük kısmını makine ve ekipman alımı için kullanacak. İşte, detaylar...

        2

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

        3

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci 10 Ocak saat 17.00'ye kadar sürecek.

        4

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

        300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

        700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

        1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

        1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

        2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

        2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

        3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

        5

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firma talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek ancak şu anda net bir tarih açıklanmadı.

        6

        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI

        Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.

        Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.

        Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.

        Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

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