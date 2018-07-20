Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Gülle, konuk olduğu Anadolu Ajansı Finans Masası'nda soruları yanıtladı.



İşte Gülle'nin açıklamalarından önemli satır başları;



* "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız."



* "(Temmuz ihracat rakamı) Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak."

* "Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek"* "Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız."

Sürecek...

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