Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin 22. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 21 Mart 2026 Kanal D yayın akışı...
Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi, son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. NGM imzalı dizinin 22. bölümünün ise bugün yayınlanması bekleniyordu. Ancak dram türündeki yapımın yeni bölümü 21 Mart 2026 Kanal D yayın akışından çıkarıldı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Güller ve Günahlar 22. bölüm tarihi…
GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.
Bayram tatili dolayısıyla Güller ve Günahlar dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
21 Mart 2026 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Pi’nin Yaşamı filmi sinemaseverlerle buluşacak.
GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Güller ve Günahlar dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte yeni bölüm tarihi belli oldu.
Güller ve Günahlar dizisi, 28 Mart Cumartesi akşamı 22. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
21 MART 2026 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:45 Güller ve Günahlar
01:30 Hava Operasyonu
03:00 Müzik Arası
04:15 Zalim İstanbul
GÜLLER VE GÜNAHLAR 21. BÖLÜM ÖZETİ
Serhat, Nejat’ın kim olduğuna bir adım daha yaklaşırken Zeynep de dağılan kardeşlerini toparlamakla uğraşıyordur.
Azra eve döndükten sonra Cihan’la ilgili bilgi toplamak için bir plan yaparken Serhat evine davet ettiği ailesine hayatındaki yeni kararları açıklamayı düşünüyordur.