Çifte istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!

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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Gülpembe Gez'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Gülpembe Gez kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Gülpembe Gez mesleği ne?" İşte Gülpembe Gez'in biyografisi...

GÜLPEMBE GEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Karslı, Kocaeli’nde yaşıyor. Dört kardeşin en büyüğü.

Technical University Of America’dan Bilgisayar Mühendisliği mezunu.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler okuyor.

Yenilikçi Hukukçular Platformunu yönetiyor.

İleri düzeyde İngilizce Almanca Fransızca İtalyanca biliyor.

İleride mutlaka bir siyasi parti kurmak istiyor.

Ad: GÜLPEMBE

Soyad: GEZ

Yaş: 23

Ünvan: Bilgisayar Mühendisi – Öğrenci