Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Can’a olanlar yüzünden kendini sorumlu tutan Bedriye af dilerken, Can’ın duymadığını anlayan Gülperi ve çocuklar büyük bir şok yaşıyor. Kadir’in kızı Artemis’le gözyaşları içinde yüzleştiği duygusal tanıtımda Ejder’in mezarı başındaki el dikkat çekiyor. Çocukların duruşmaya kadar devlet gözetimi altına alınacağını öğrenen ve bir kez daha yıkılan Gülperi’nin neler yapacağı merakla bekleniyor...

GÜLPERİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 12. bölümünde Can’ı kurtarmak için her türlü zorluğa katlanmaya razı olan Gülperi, Ejder’in karşısına çıktı. Bu sırada Ejder’in adamı Cabbar öldü sandığı Can’ın yaşadığını anladı. Can’ı bulmak için uğraşan Hasan, annesini bulması için Kadir’den yardım istedi. Gülperi ve Ejder’in yerini öğrenen Kadir, Gülperi’yi kurtarırken; Ejder polise teslim olmak yerine kendini vurmayı tercih ederek yaptığı hatanın bedelini çok ağır bir biçimde ödedi. Can’ı bulan Hasan, Seyit’in yardımıyla çocuğu hastaneye yetiştirirken, perişan haldeki Gülperi, Kadir’le birlikte Can’ın yanına koştu. Can için hastanede endişeli bekleyiş sürerken, oğullarının öldüğünü öğrenen Yakup ve Fatma ise her şeyden Gülperi’yi sorumlu tuttu. Gülperi ve çocukların, Can’ın kendisine gelmesiyle rahat bir nefes aldığı final sahnesinde Can’ın duymadığının anlaşıldığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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