Gülperi 25. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Gülperi'de Hasan, annesi ile Kadir'in evlendiğini öğrenince kıyametleri kopardı. Can ve Bedriye ile birlikte evi terk etti. Artemis ise annesinin çirkin planını bir tesadüf sonucu öğrendi. Kadir Gülperi'yi çocukların çok yakında onları anlayacağını ve eve döneceğine ikna etmeye çalışırken, Gülperi çocukların yokluğuna dayanamadı ve Kadir'e karşı boşanma davası açtı. Ancak bu sırada Can hastalandı. İyi koşullar altında bakılması gerekince Hasan ile Bedriye çareyi Yakup'a dönmekte buldu. Gülperi 24. son bölümü ve 25. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

GÜLPERİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi'nin yeni bölüm fragmanı, henüz yayınlanmadı. Gülperi 25. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberlerimizde olacak.

GÜLPERİ 24. SON BÖLÜM

Anne ve babasının evlenmesini isteyen Artemis’in konuşmalarını duyan Gülperi’nin darmadağın olduğu tanıtımda, Can’ı hastaneye götüren Hasan ve Bedriye’nin başında annelerinin olmaması doktorun dikkatini çekiyor.

Gülperi ve Kadir’in evlendiğini öğrenen ve öfkeden deliye dönen Hasan’ın, “Oğlum deme bana. Senin tek kıymetlin Kadir’miş. Git kocana git!” sözleri Gülperi’nin kalbine bir bıçak gibi saplanırken, Gülperi’den vazgeçmeyen Kadir, “Ancak gerçekler hepimizi iyileştirebilir Gülperi. Biz beraber olursak her şeyin üstesinden geliriz!” sözleriyle ona güç veriyor.

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