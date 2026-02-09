Habertürk
        Gülşen, 10 yıl sonra soyadını ekledi - Magazin haberleri

        Gülşen, 10 yıl sonra soyadını ekledi

        Ünlü şarkıcı Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu'nun soyadını Instagram profiline ilk ekledi. Akıllara; "Tamam da neden şimdi?" sorusu geldi

        Giriş: 09.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:57
        Tamam da neden şimdi?
        Ünlü şarkıcı Gülşen, aranjör Ozan Çolakoğlu ile 10 Haziran 2016'da Barcelona'da evlendi.

        Çiftin, 2017'de de oğulları Azur Benan dünyaya geldi.

        Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, nikâhtan 10 yıl sonra eşinin soyadını sosyal medya sayfasının profiline ekledi.

        Şarkıcı, Instagram hesabındaki kullanıcı adını Gülşen Çolakoğlu olarak güncelledi. Gülşen, bugüne kadar sosyal medya hesaplarında yalnızca kendi ismini kullanıyordu. Şarkıcının, 10 yıl sonra neden böyle bir değişikliğe gitmesi merak konusu oldu.

        Gülşen'in evlenmeden önceki soyadı ise Bayraktar idi.

