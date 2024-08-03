Gülşen'den açıkhava partisi

"KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR"

Azur'un, annesini sahnede izlemek istediğini ve bu nedenle kendileriyle geldiğini belirten Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili açıklamalarda bulunup şöyle konuştu; "Azur, annesini çok izlemek istiyordu onu da getirdik. Uzun zamandır sahne almıyorum zaten orkestra olarak, ben seyirciyim uzun zamandır. Çok güzel konser olacak. Yine konuşulacak tasarım kıyafetler olacaktır. Sahne şovu başka bir dünya. Gülşen kendisine yakışanı yapıyor her zaman" ifadelerini kullandı.