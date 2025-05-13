Gülşen: Pahalı harcamalara acıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülşen, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaz aylarında yoğun bir konser maratonuna gireceğini söyleyen şarkıcı; "Yaz boyunca Türkiye’nin her yerinde sahnede olacağız. Albüm hazırlıyorum, birçok şarkı var. Biraz bombardıman olacak ve şarkılar arka arkaya gelecek" dedi.

"SAHNEYE CANIMIN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ÇIKIYORUM"

Sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen; "Sonuçta ben sahne işi yapıyorum. Sahneye kendimi iyi hissettiğim, kendimi iyi ifade ettiğim veya canımın istediği şekilde çıkıyorum. Beni temsil eden unsurları gözeterek, hayalimdeki şeyleri gerçekleştiriyorum" açıklamasında bulundu.

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"TÜRKİYE KADAR KEYİF ALDIĞIM HİÇBİR YER YOK"

Gülşen, gazetecilerin, "Yazın planlanmış bir tatiliniz var mı?" sorusuna "Arkadaşlar, tabii ki tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek tabii ki çok güzel ama nereye gidersem gideyim bu ülke kadar keyif aldığım hiçbir yer yok. Tatilde zaten bana aşırı lüks olması iyi gelmiyor. Önemli olan tatil dediğin durumda rahat hissedebilmek. Günlerce aynı kıyafetle, bir şey düşünmeden, istediğim zaman denize girebildiğim bir tatil bana dünyanın en keyifli durumu gibi geliyor" yanıtını verdi.