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Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında evlendi. Çiftin bebekleri Azur Benan 2017'de dünyaya geldi. İkilin mutlu evlilikleri sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gülşen, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü şarkıcı, bu kez Londra metrosunda şarkı sözleri yazdığı anları takipçileriyle paylaştı. Şarkının sözlerini yazdığı sırada yanındaki yolcunun da kendisini izlediğini fark eden Gülşen, o anları, "Şarkının sözlerini ben ve Edis dışında bilen tek kişi! Anlamasa da..." notuyla yayınladı.

Ünlü şarkıcının eğlenceli paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.