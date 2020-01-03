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Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında evlendi. Çiftin bebekleri Azur Benan 2017'de dünyaya geldi. İkilin mutlu evlilikleri sürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gülşen, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü şarkıcı, bu kez oğlu Azur Benan ile ikinci kez baba olmak için hazırlanan Tarkan'ın aylar önce uçakta çekilen eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

"İKİ TATLI DİNOZOR"

Gülşen'in "Yeni yılın ilk tbt'si bu iki tatlı dinozordan gelsin" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o anlar:

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Pınar Tevetoğlu ile ilk bebekleri Liya'yı 2018 yılında kucaklarına alan megastar Tarkan, ikinci kez baba olmak için gün sayıyor. Liya adında bir kızları olan çiftin, bu kez oğlu olacak.