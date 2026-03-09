Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gülsin Onay'dan AKM'de Kadınlar Günü konseri

        Gülsin Onay'dan AKM'de Kadınlar Günü konseri

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), Dünya Kadınlar Günü'nü özel programı çerçevesinde 13 Mart Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde gerçekleştireceği konserde dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay solist olarak sahne alacak

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:26
        Gülsin Onay'dan AKM'de Kadınlar Günü konseri

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir akşama ev sahipliği yapıyor. 13 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde gerçekleşecek konserin solistliğini devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay üstlenecek. Programda romantik dönemin büyük bestecilerinden Frederic Chopin’in yanı sıra çağının kültürel engellerini aşarak 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri haline gelen Fransız kadın besteci Louise Farrenc’in eserleri seslendirilecek.

        Konserin ilk bölümünde Frederic Chopin’in Piyano Konçerto No. 2 Fa minör Op. 21 eseri yorumlanacak. “Bach muhteşem yıldızları keşfeden bir astronomdur. Beethoven evrene meydan okur. Ben ise sadece insanın ruhunu ve kalbini ifade etmeye çalışıyorum” sözleriyle anılan Chopin’in içten ve duygu yüklü dünyasını yansıtan eser, Gülsin Onay’ın zarif ve etkileyici yorumu eşliğinde dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

        Hasan Niyazi Tura
        Hasan Niyazi Tura

        Konserin ikinci bölümünde ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde Louise Farrenc’in Senfoni̇ No.3, Op.36 adlı eserini repertuvarına taşıyacak. Güçlü orkestral dili ve etkileyici temalarıyla öne çıkan eser, Farrenc’in romantik dönem senfonik repertuvarındaki özgün ve etkileyici müzikal dilini tüm ihtişamıyla ortaya koyacak.

        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #Gülsin Onay
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
