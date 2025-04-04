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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gülsin Onay'dan AKM'de Ravel'i anma konseri

        Gülsin Onay'dan AKM'de Ravel'i anma konseri

        Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, 13 Nisan Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konserde 150. doğum yılı vesilesiyle Fransız besteci Maurice Ravel'i anacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:01
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        Gülsin Onay'dan Ravel'i anma konseri
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        Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 13 Nisan Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşuyor. AKM Pazar Resitalleri kapsamında gerçekleşecek bu özel konserde Onay, 150. doğum yılı vesilesiyle Fransız besteci Maurice Ravel’i anacak. Konserde, Ravel’in piyano repertuvarının en çarpıcı eserlerinden biri olan “Gaspard de la Nuit” sanatçının yorumuyla seslendirilecek.

        1979 yılında “Marguerite Long-Jacques Thibault” Uluslararası Piyano Yarışması’nda “En İyi Ravel Yorumcusu” özel ödülüne layık görülen Gülsin Onay, bu resitalinde bir kez daha Ravel’in müziğine olan özel bağını sahneye taşıyor. Sanatçının ustalıkla yorumlayacağı “Gaspard de la Nuit”, Ravel’in armonik zenginliğini ve piyano yazımındaki ustalığını en iyi yansıtan eserlerden biri olarak kabul ediliyor.Programda ayrıca Haydn, Mendelssohn, Chopin, Bartók ve Saygun’un eserlerine de yer verilecek. Gülsin Onay’ın benzersiz yorumuyla hayat bulacak bu özel konser, müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Gülsin Onay
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        #konser
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