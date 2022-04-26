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Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı? Gülümse Kaderine konusu ve oyuncuları

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülümse Kaderine dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Mine Tugay'ın paylaştığı Gülümse Hayatı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu gündeme geldi. İşte, Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu...

  • 01
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    Avşar Film imzalı, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu Gülümse Kaderine dizisi yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Mine Tugay ve Doğan Bayraktar'ın başrolünde buluştuğu Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. İşte, "Gülümse Kaderine dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve uyarlama mı?" sorusunun cevabı...
  • 02
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    GÜLÜMSE KADERİNE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine 27 Nisan 2022 tarihinde seyircisiyle buluşacak.
  • 03
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR?

    Gülümse Kaderine dizisi yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu ediniyor. Gülümse Kaderine dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. 
  • 04
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…
  • 05
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLER?

    Gülümse Kaderine dizisi oyuncu kadrosunda ; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur,  Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
  • 06
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    Bahar Şahin - Eda

    Sude Zülal Güler - Yaren

    Mine Tugay - Neval

    Doğan Bayraktar - Kanat

    Erkan Meriç - Fırat

    Burak Sergen

    Ahu Sungur

    Yalçın Hafızoğlu - Cem

    Aslı Sümen - Ayşegül
  • 07
    Gülümse Kaderine konusu ne, oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi ne zaman başlıyor, uyarlama mı?

    Ülkü Hilal Çiftçi - Defne

    Nazan Diper - Hacer

    Aslı Samat - Nil

    Gamze Demirbilek - Sevim

    Sevinç Kumaş - Banu

    Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

    Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

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