Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, 14 Mart'ta yaşamını yitirdi.

79 yaşında vefat eden Hatice Gülümser Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hatice Gülümser Gülhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Şevket Altuğ ve Muharrem Türkseven'in de arasında bulunduğu sanat camiasından sevenleri katıldı.

Şevket Altuğ ve Ahmet Gülhan

Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesi Küplüce Mezarlığı'na defnedildi.