Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Gülümser Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

        'Davacı' ve 'Postacı' filmleriyle tanınan oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, 14 Mart'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı. Gülhan, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küplüce Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 08:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL

        Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hatice Gülümser Gülhan, 14 Mart'ta yaşamını yitirdi.

        79 yaşında vefat eden Hatice Gülümser Gülhan, son yolculuğuna uğurlandı.

        Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hatice Gülümser Gülhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Şevket Altuğ ve Muharrem Türkseven'in de arasında bulunduğu sanat camiasından sevenleri katıldı.

        Şevket Altuğ ve Ahmet Gülhan
        Şevket Altuğ ve Ahmet Gülhan

        Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesi Küplüce Mezarlığı'na defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülümser Gülhan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü
        Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını
        Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!