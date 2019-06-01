Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den ayrılışı ve yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili soruya Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'ta başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde hocamızı açıklayacağız." yanıtını verdi.

Başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'in deneyimli bir isim olduğunu belirten Gümüşdağ, "Tecrübeli bir ağabeyimiz. Uzun yıllar Fenerbahçe'de görevler yaptı. TFF ve Ankaragücü'nde de görevlerde bulundu. İlişkileri iyi olan bir ağabeyimiz. Başarılı olacağına inanıyorum. Yönetim kuruluna ve kendisine hayırlı olsun." diye konuştu.

Gümüşdağ, yeni yönetimden ilk beklentileriyle ilgili soru üzerine "Özellikle MHK konusunda beklentilerimiz var. Performansı düşük olan hakemlerin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sportif başarıya, performansa göre adaletli bir sistem yürütülmesi lazım. Bu muhtemelen TFF'nin öncelikli işi olacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu sayısı konusunda da düşüncelerini paylaşan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Geçiş sürecinde bir planlama yapılabilir. Şu an bir görüş beyan etmek doğru olmaz. Herkesin sözleşmeli oyuncuları var, 3-4 yıl. Dolayısıyla Türk futbolunu zarara uğratmadan belli bir süre içinde bir yapılandırmaya gidilebilir. O da bir çalışma gerektiriyor. Muhtemelen TFF bir çalışma yapacak, sonra kulüplerle paylaşacak. Biz de hep beraber değerlendiririz. Yıllara yaymak lazım. Bir planlama yapılmalı, 5-10 yıllık. Peyderpey düşürmek lazım. Bugün düşürürseniz öyle bir havuz yok."