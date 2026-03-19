BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat:

İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahuekber" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

Gizlice "Sübhaneke" okunur.

Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

İmam "Allahuekber" dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

İmam gizlice içinden "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-â’lâ" denir.

İkinci rekate kalkılır.