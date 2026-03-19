Gümüşhane bayram namazı saati 2026: Diyanet ile 20 Mart Cuma Gümüşhane bayram namazı saat kaçta?
İl il bayram namazı saatleri Ramazan Bayramı'na kısa süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yaşadıkları ilin vaktini öğrenmek isteyen Müslümanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Araştıran iller arasında 2026 Gümüşhane bayram namazı vakti de yer aldı. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 20 Mart Cuma günü olacak. İslam alemi sabah saatlerinde camilerde toplanacak olup bayrama namazla birlikte başlayacak. Peki, Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Diyanet ile Gümüşhane bayram namazı saati 2026!
GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre, Gümüşhane bayramı namazı saati 06.57 olarak belirlendi.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat:
İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahuekber" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice "Sübhaneke" okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam "Allahuekber" dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice içinden "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-â’lâ" denir.
İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükûya gitmeden önce imamın "Allahuekber" demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.
Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
Rükû ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbenâ" duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462).
Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12).
Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.