Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce ücretsiz iftar programı başlatıldı.

Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek devam ettirildi.

Program kapsamında durdurulan araçların sürücüsü ve yolculara yemek ikram edildi.

Köy muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere, yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan oruç açtırma geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Geleneğe ilişkin bilgi veren Bulut, "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor." dedi.

Gönüllü insanların destekleriyle geleneğin devam ettiğini belirten Bulut, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.