        Haberler Gündem Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

        Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde, merhum muhtar Alim Aşkın'ın başlattığı 22 yıllık gelenek sürüyor. Ramazanda yoldan geçen sürücü ve yolculara gönüllülerin desteğiyle ücretsiz iftar ikram ediliyor

        Giriş: 19.02.2026 - 20:10 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:10
        Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

        Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce ücretsiz iftar programı başlatıldı.

        Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek devam ettirildi.

        Program kapsamında durdurulan araçların sürücüsü ve yolculara yemek ikram edildi.

        Köy muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere, yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan oruç açtırma geleneğinin devam edeceğini söyledi.

        Geleneğe ilişkin bilgi veren Bulut, "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor." dedi.

        Gönüllü insanların destekleriyle geleneğin devam ettiğini belirten Bulut, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

        Köye iftar yapmak için gelen Celal Torun ise üç yıl önce ramazanda oğlunun Kırıklı köyünden geçerken köy muhtarı tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Oğlumu aradığımda Kırıklı köyünde iftar yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Bu geleneği başlatmış olanlara, sebep olanlara Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Şoförlerden Sezgin Yüksel de Tokat'tan Trabzon'a giderken iftar yapmak için durdurulduğunu anlatarak, "Ben yoluma devam edecektim. Muhtarım önümü kesti. Bana sürpriz oldu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

        Sultangazi'de apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı: 5 şüpheli yakalandı

        Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı tespit edilen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. gözaltına alındı. Emni...
