Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Mahallesi Karaağaç Yaylası'nda 16 Mayıs 2017 tarihinde çıkan çatışmada Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz şehit olmuştu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Çetingöz'ü şehit eden teröristin Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Sarıtaş Yaylası'nda 15 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda öldürülen Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır olduğu belirlendi.





BALİSTİK İNCELEME ORTAYA ÇIKARDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten öldürme, devlet birliği ve ülke bütünlüğü bozma ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ü şehit eden terörist Mehmet Yakışır'ın öldürülmesinin ardından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Başsavcılık tarafından verilen kararda, balistik inceleme sonucunda 22 adet 5.56 milimetre kovanın 2176453 no'lu M16 silahtan atıldığı ve silahı Mehmet Yakışır'ın kullandığı belirtildi. Ayrıca öldürülen teröristin kullandığı belirlenen 1 adet haki renkli yün eldivenden elde edilen örnekle, Mehmet Yakışır'dan alınan DNA örneğinin eşleştiği belirtildi.