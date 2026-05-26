Gümüşhane'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Kürtün ilçesi Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisinde, Gürkan Ç'nin (33) kullandığı otomobil ile Hasan G. (26) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü Gürkan Ç. ile araçta bulunan Nurullah Ç. (20) ve Mülayim T. (20) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü ve Nurullah Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.