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        Haberler Gündem Gümüşhane'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gümüşhane'de zincirleme kaza: 7 yaralı

        Gümüşhane'de 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ve 4 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 22:01 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:01
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        Gümüşhane'de zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Gümüşhane - Trabzon kara yolunun Karaca Mağarası yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Ahmet Duruş idaresindeki otomobil, Murat Yiğit yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. ​​​​​​​Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Samet Polat'a ait yolun sağında park halinde bulunan otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve 4 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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