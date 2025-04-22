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        Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:20
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        Gümüşhane-Giresun karayolu kapandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

        Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alındığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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