Limni Gölü'nde beyaz güzellik

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı, 1700 rakımlı bölgede sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan Uçar

2022-11-29 10:06:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.