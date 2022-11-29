Limni Gölü'nde beyaz güzellik

Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.
Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı, 1700 rakımlı bölgede sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan Uçar
2022-11-29 10:06:17
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