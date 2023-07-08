Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz (3)

GÜMÜŞHANE´YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı illere teşekkür ziyaretlerine başladığı Bayburt'tun ardından Gümüşhane´ye geldi. İlk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane'ye teşekkür ziyareti kapsamında düzenlenen toplu açılış törende konuşan Erdoğan, Gümüşhanelilere teşekkür etti. Atatürk Caddesi´ndeki Belediye Meydanı'nda kalabalığa hitap eden Erdoğan, kente kazandırdıkları yatırım, eser ve projeleri anlattı:

"Tarihi bir oy oranıyla bizlere sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için sandık önünüze geldiğinde mührü bastığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde bize inandınız; bize olan güveninizi de Türkiye ikincisi olarak gösterdiniz. Hiçbir kumpasın, hiçbir karanlık planın ve iftiranın aramızdaki şu muhabbeti sarsamayacağını yeniden ispat ettiniz. Son seçimlerde sadece 7´li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil´ine tüm destekçileri de siz sandığa gömdünüz. Türkiye üzerine plan yapanların, hesap yapanların, oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu. Türkiye'de dediniz, milli güvenlik dediniz, milli beka dediğiniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini özellikle yerle yeksan ettiniz. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz" dedi.

'KENDİLERİNİ TOPARLAYAMADILAR'

Muhalefete tepki gösteren ve kente 1 milyar 100 milyon TL tutarında 52 farklı projenin hizmete alındığını söyleyen Erdoğan, "Öyle bir tokat atınız ki; dengesini altüst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu? Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar; milletin zekasıyla alay edenler, yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Siyaset mühendislikleriyle seçim kazanmayı planlayanlar, iktidara giden yolu batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleri ile işbirliği yapmaktan utanmayanları, yalan ve iftiradan başka ağızlarından söz çıkmayanları, sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz Gümüşhane de bizi sever. Gümüşhane´yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirene kadar bize durmak dinlenmek haramdır" diye konuştu.

`KENDİ ARALARINDA BİRBİRİNE GİRDİ´

Gümüşhanelilere verdikleri tüm vaatleri yerine getirdiklerini ve getireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet cephesini de eleştirerek şunları kaydetti:

"Ulaşımdan sanayi ve üretime şehrimizin taleplerinin karşılanması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Şu an onlar zaten kendi aralarında birbirine girdi. Hep dedik ya, Bay Bay Kemal´den bir şey olmaz. Biz meydanlarda verdiğimiz sözü Ankara´ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz seçim dönemi atıp tutan, sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz 2 seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. Sözünün takipçisi olan, sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık ve bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular. Yapamayacağımız hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik. Neyi taahhüt etmişsek Allah´ın izniyle onu da mutlaka yerine getirdik."

`NEYDİ O ZİGANA´NIN HALİ?´

Gümüşhane´ye bugüne kadar yapılan yatırımları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gümüşhane bizim hizmet ve eser siyasetimizden en çok istifade eden illerimizden biridir. Gümüşhane´ye son 21 yılda 32 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 775 adet yeni derslik kazandırdık, şehrimizle üniversitemizi buluşturduk. Gençlik ve Spor´da 7 bin 928 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 18 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimize toplam 870 milyon TL tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 349 yataklı 6 hastane dahil 11 adet sağlık tesisi kazandırdık. 2 sağlık tesisinin yapımı, 2 sağlık tesisinin ihale ve arsa tedarik süreci devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1895 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 268 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk evim projesiyle Gümüşhane´de toplam 398 konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümde 608 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Gümüşhane´de toplam 27 bin 600 metre uzunluğunda tünel inşa edip trafiğe açtık. Zigana Dağı´nı geçilmez olmaktan çıkartan Zigana tünelini geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete açtık. Neydi o Zigana´nın hali? Gümüşhane ve Bayburt´a hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızın inşaatı sürüyor. İnşallah Gümüşhane ve Bayburt´a hizmet edecek bu havalimanımızla Bayburt ve Gümüşhane bir başka hal alacak. Artık uçaklarımızla gelip gideceğiz."

`MUHALEFETİ DESTEKLEYENLER OY VERDİKLERİ SİYASETÇİLERİN DURUMUNU GÖRDÜKÇE KAHROLUYOR´

Meydanda bulunan kalabalığın sayısının 35 bin olduğunu belirterek muhalefete tepkisini sürdüren Erdoğan, "Türkiye bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz, iradesine zincir vurulmayacağını bir kez daha göstermiştir. 28 Mayıs´tan bu yana muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor." dedi.

`SENDEN HESAP UZMANI FALAN OLMAZ´

CHP´nin 39 milletvekilini yüzde 1 oya sahip olmayan partilere verdiğini ifade eden Erdoğan, "İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti. Yedili koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. Kazanamazsam bırakırım diyenlerden hiçbirisi siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikle seçmenlerine hesap vermedi. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler. Toplam oyları yüzde 1´i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar. Bay Bay Kemal `ben başarılı bir hesap uzmanıyım´ diyordu. Ya nasıl bir hesap uzmanısın ki bütün milletvekillerinden kalktın 39 tanesini yüzde 1 oy toplamına sahip olmayan partilere verdin. Senden hesap uzmanı falan olmaz" diye konuştu.

`GAZİNİN HÜRMETİNE CHP'YE OY VEREN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH SABIR VERSİN´

Kemal Kılıçdaroğlu´nun partisinin dolandırılmasına aracılık ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Hala utanmadan sıkılmadan burada duruyorsun. Yunanistan'daki Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Yunanistan´daki Çipras bu konuda hassas ama sen de bu yok ve CHP'nin seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Etik olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Tartışmalı da olsa ortada sayısal bir gerçeklik var. Peki, partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? 13 yılda aldığı 12´inci seçim yenilgisini nasıl inkar edebiliyor. Meselenin daha trajikomik yanı birkaç hafta önce 39 milletvekilini diğer partilere altın tepsiyle sunan bu zatın yaşadıklarından hiç ders çıkarmadan bugün 16'lı masa kurmaktan bahsediyor. CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek. Zaten CHP genel başkanı son seçimlerdeki ittifak politikasıyla bu konudaki maharetini açıkça gösterdi. Öyle ki siyasi parti kurmayı kime uyanıkların gözünde adeta bir yatırım aracı olarak görüyor. 28 Mayıs öncesinde iyi kötü bir partisi olan hemen herkes CHP genel başkanından ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir bakanlık sözü aldı. Şimdi buna yeni sözleri yeni taahhütlerin ekleneceği anlaşılıyor. Ne diyelim, gazinin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin."

`GÜNDEMİMİZDE, TÜRKİYE'Yİ HAYALLERİ VE HEDEFLERİYLE BULUŞTURMAK VAR´

Meydanlarda verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını anlatan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yol haritamızı bunlara göre çizmiyor adımlarımızı atarken muhalefetin ne dediğine, nelerle uğraştığına hangi meselelerle boğuştuğuna bakmıyoruz. Biz kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Bizim gündemimizde deprem bölgesi var, oranın yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmak var. Gündemimizde, Türkiye'yi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek var. Gündemimizde meydanlarda milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmak var. İşte dün memur maaşlarından, emeklilerimizin maaşları ile ilgili düzenlemeyi meclisimizin takdirine sunduk. SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklerimize yüzde 25 oranında zam yapmak suretiyle saçını ülkemize hizmet yolunda ağrıtmış kardeşlerimizi sevindirdik. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma taahhütlerimize bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Emeklerimizin maaşları ile ilgili attığımız adamın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin."

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele keserek projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi. (DHA)Selçuk BAŞARSinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gümüşhane / Merkez Selçuk BAŞARSinan UÇAR

2023-07-08 20:12:29