Gümüşhane'de fırtına 20 evin çatısını uçurdu

GÜMÜŞHANE'de dün etkili olan fırtına nedeniyle 20 evin çatısı uçtu.

İl genelinde dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle il merkezinde 13, Köse ve Kelkit ilçelerinde 7 evin çatısı uçtu. Fırtınada havalanan inşaat malzemeleri etrafa saçıldı. Malzemeler düştüğü derede set oluşturdu. Vatandaşlar kendi imkânları ile dere yatağını temizledi. Fırtına sonrası evlerde oluşan hasar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, çatı uçma olaylarında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtilerek, “AFAD İl Müdürlüğümüzce gerekli hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir” ifadeleri kullanıldı.