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        Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

        SeldaFIRAT/KÜRTÜN (Gümüşhane)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:30
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        Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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        SeldaFIRAT/KÜRTÜN (Gümüşhane)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamin Yaylası'nda meydana geldi. İbrahim Köse idaresindeki 34 JV 907 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce sürücü İbrahim Köse'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Ayşe K. (60), Saadet H. (57), İbrahim H. (58), Hamdiye H.Ç. (31) ve Yiğit Çınar Ç. (5), ambulanslarla Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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