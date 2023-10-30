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        Gümüşhane'de örtü yangını

        Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:07
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        Gümüşhane'de örtü yangını
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        Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Merkeze bağlı Çamlıköy köyü Koyunlu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 5 hektar örtü alanının zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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