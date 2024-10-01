Gümüşhane'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi

Araçtaki aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve tüfek, şarjör, 4 tüfek mermisi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 1 yüzük, 1 demir halka, 1 broş demir halkası ve 3 demir materyal ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'ndeki denetimlerde, bir kamyonetteki İ.Ç, A.Y, Y.E. ve M.C.B'nin hareketlerinden şüphelendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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