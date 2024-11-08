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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:27
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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Şüpheliler İ.G. ve C.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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