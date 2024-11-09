Gümüşhane'de üniversite öğrencileri doğa yürüyüşü yaptı

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Işıl Su Canpolat ise doğa yürüyüşünü düzenleyen ilgililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yürüyüşte katılımcılara kentin ekosistemi hakkında bilgi verildiğini, aynı zamanda da çevre temizliği yapıldığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğünce tahnit yapılan porsuk ve vaşağın da sergilendiği etkinlik, ikram ve eğlencenin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.