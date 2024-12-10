Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine Çöplüce mevkisinde durdurulan B.Ç. idaresindeki otomobilde arama yapıldı.
Dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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