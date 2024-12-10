Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele

Şüpheli B.T'nin adresinde yapılan aramada 6 bin 450 dolu, 1200 de boş makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik eş zamanla operasyon düzenlendi.

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