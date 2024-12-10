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        Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:58
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        Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik eş zamanla operasyon düzenlendi.

        Şüpheli B.T'nin adresinde yapılan aramada 6 bin 450 dolu, 1200 de boş makaron ele geçirildi.

        B.T. hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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