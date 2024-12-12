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        Gümüşhane'de polisler arasında satranç turnuvası düzenlendi

        Gümüşhane'de polislere yönelik satranç turnuvası organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:16
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        Gümüşhane'de polisler arasında satranç turnuvası düzenlendi
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        Gümüşhane'de polislere yönelik satranç turnuvası organize edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Zeka Oyunları sınıfında 16 polis memurunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Turnuva sonunda birinci olan polise satranç takımı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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