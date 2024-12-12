Gümüşhane'de polisler arasında satranç turnuvası düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğünce personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Zeka Oyunları sınıfında 16 polis memurunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

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